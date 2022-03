Trotz enormer Kosten will Neusäß im Titania nichts ändern – vorerst

Plus Die immens gestiegenen Gaspreise treffen die Titania-Therme in Neusäß hart. Jetzt besprechen die Verantwortlichen, wie es weitergehen soll.

"Lange und intensiv" habe man besprochen, welche Einsparpotenziale es im Bad geben könnte und wie man mit den Mehrkosten durch die enormen Preissteigerungen bei der Energie umgehen soll, sagte Bürgermeister Richard Greiner nach der Sitzung unserer Redaktion. Es sei aber deutlich geworden: "Das Titania wird bereits jetzt äußerst energieeffizient und wirtschaftlich geführt, sodass es kaum etwas einzusparen gibt", so Bürgermeister Greiner. Da aber erst vor Kurzem Gas eingekauft wurde, das bis zum Sommer reicht, erklärte Greiner: "Die Betriebsfähigkeit bleibt erhalten."