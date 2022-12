Neusäß

12:30 Uhr

Trotz höherer Kosten: Neusässer wollen für Feuerwehr und Schüler bauen

Plus Der Haushalt der Stadt Neusäß steht: Die Fraktionen halten an den großen Bauvorhaben fest, allerdings mit Sorgen. Die Energiekosten spielen wegen des Titania-Bades eine zentrale Rolle.

Von Regine Kahl Artikel anhören Shape

Krise hin oder her, noch sind die Steuereinnahmen in Neusäß stabil, sie steigen sogar. Fast 18 Millionen Euro spült alleine die Einkommenssteuer in die Kasse. Dieses Geld wird benötigt, stehen doch einige große Bauprojekte wie das neue Feuerwehrhaus oder der Neubau der Grundschule Westheim an. Es herrscht Einigkeit unter allen Fraktionen, dass hier keine Abstriche gemacht werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen