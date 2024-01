Neusäß

vor 17 Min.

Trotz vieler Krisen blickt Neusäß positiv voraus

Plus Bürgermeister Richard Greiner vergleicht beim Neujahrsempfang in der Neusässer Stadthalle die Jahre 1923 und 2023 und kündigt eine neue Baustelle an.

Von Cordula Homann Artikel anhören Shape

Die Neusässer Stadthalle voller Menschen, dazu gute Musik und feines Essen – der Rahmen für den Neujahrsempfang am Sonntag hat wieder gepasst. Bürgermeister Richard Greiner lobte in seiner Rede unter anderem das ehrenamtliche Engagement der Bevölkerung. Ein Aufruf in der Heimatstimme reichte, um wieder genügend Engagierte für die Steppacher Tafel zu finden. Parallel dazu verdoppelte die Neusässer Tafel mit ihrem Vorsitzenden Knut Bickmann ihre Schichten, um alle Flüchtlinge zu versorgen. Greiner appellierte, die liberale Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sondern im Gegenteil verwundbar. Und erinnerte an 1923, das zuletzt immer wieder mit 2023 verglichen wurde. Doch weder die Energie- noch die Lebenshaltungskosten seien im vergangenen Jahr auch nur annährend so gestiegen wie nach dem Ersten Weltkrieg. Zudem herrsche im Augsburger Land derzeit Vollbeschäftigung.

Auch 2024 gibt es Baustellen, etwa in Hammel

Greiner zitierte Deutschlands ersten Bundespräsidenten Theodor Heuß mit den Worten: "Ohne starke Städte sei kein Staat zu machen." Umso wichtiger sei es daher, dass sich in der Stadt etwas rege - auch, wenn 2023 "viele, viele Baustellen das Stadtbild geprägt und die Bürgerinnen und Bürger belastet haben", wie Greiner zugab. Nach wochenlanger Sperrung ist die nächste Baustelle wieder in Hammel: Die Brücke an der Staatsstraße und die Deckschicht der Ortsdurchfahrt werden erneuert. Dafür hätte man am Ende dort eine komplett neue Durchgangsstraße, neue Leitungen und komplett barrierefreie Bushaltestellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen