TSV feiert Jahr ein Dreivierteljahrhundert Handball in Neusäß

Dieses Jahr blickt die Handball-Abteilung des TSV Neusäß auf sein 75-jähriges Bestehen zurück und hat dieses auf dem Neusässer Stadtfest im Juli groß gefeiert.

Begonnen hat alles im Jahre 1948, als elf sportbegeisterte Spieler, Erwachsene und Jugendliche, die Handball-Abteilung im TSV Neusäß gründeten. Gespielt wurde damals noch Feldhandball – das Feld war so groß wie ein Fußballfeld und es gab elf Feldspieler plus einen Torwart. In den Sechzigern wurde dann auf Hallenhandball umgestellt. Trainiert wurde auf der Platzanlage beim ehem. Gasthof Schuster. Seit über 20 Jahren finden die Heimspiele nun in der Eichenwald-Arena und manchmal auch in der Realschulhalle in Neusäß statt. In diesem Jahr gab’s das 75. Jubiläum der Handballabteilung zu feiern.

Die erste bekannte Meisterschaft feierte 1990 die männliche A-Jugend unter Klaus von Petersdorff, nachdem sie in der Saison zuvor sogar in der Bayernliga gespielt hatte. Die Herrenmannschaft erreichte 1994 unter Toni Wolf den Aufstieg in die Bezirksliga. Danach ging es immer wieder auf und ab in den verschiedenen Spielklassen.

2000 löste sich die Herrenmannschaft dann ganz auf, wurde jedoch 2007 neu gegründet. Dem neuen Team gelang 2009 der Durchmarsch in die Bezirksoberliga. Die Damen nahmen dagegen durchgehend, teilweise sogar mit zwei Mannschaften, am Spielbetrieb teil. 25 Jahre lang coachte Gunter Becher die Damen. Hierfür wurde er 2021 von der Stadt Neusäß mit der Ehrenplakette in Gold ausgezeichnet. Die Krönung seiner Amtszeit war 2018 der Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksklasse und der damit verbundene Aufstieg zurück in die Bezirksliga, wo die Damen bis heute spielen.

Neusässer Handball-Jugendteams feiern viele Erfolge

Die Jugendteams waren über die Jahre hinweg immer sehr erfolgreich und haben viele Meisterschaften erzielt. 2003 wurde die mC-Jugend unter Rüdiger von Petersdorff sogar Schwäbischer Meister, ebenso die mB-Jugend 2005. Die Mädchen feierten den größten Erfolg 2012, als die wB-Jugend um die Trainerinnen Stephanie und Alexandra Kamlah Meisterinnen der Bezirksoberliga wurde. Im Jubiläumsjahr 2023 wurde unsere wD-Jugend mit den Trainern Ulrich UFo Fronza und Erik Maier Meisterinnen der Bezirksliga. UFo wurde dieses Jahr auch noch für 50 Jahre Mitgliedschaft beim TSV Neusäß geehrt. Auch außerhalb der Halle sind die Handballer seit Jahren sehr aktiv.

In die Saison 2023/2024 will die Abteilung mit acht Jugendteams, einer Damen- und einer Herrenmannschaft starten. Geleitet wird die Abteilung, welche aktuell rund 320 Mitglieder hat, seit fünf Jahren von Max von Schönfeldt und seinem insgesamt achtköpfigen Team. Sabine Mahle ist seit über 20 Jahren Jugendleiterin. Im Jahre 2017 wurde sie für ihr Engagement mit der Ehrenplakette in Gold von der Stadt Neusäß ausgezeichnet. Am Samstag, 23. September, ist in der Eichenwald-Arena große Saisoneröffnung. (AZ)

