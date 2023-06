Unachtsamkeit führt in Neusäß zu zwei Unfällen

Ein 80-jähriger Autofahrer nimmt in Vogelsang einer 21-Jährigen die Vorfahrt und in Westheim kommt ein 79-Jähriger plötzlich von der Straße ab.

Zwei Unfälle durch Unaufmerksamkeit hat es am Montag in Neusäß gegeben. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt mehr als 7000 Euro. Gegen 7.15 Uhr bog ein 80-jähriger Autofahrer von der Straße Beim Bahnhof Biburg nach links in die Staatsstraße in Richtung Kreppen ein. Dabei nahm er einer 21-Jährigen, die in Richtung Vogelsangkreuzung unterwegs war, die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. In Westheim kam gegen 13.35 Uhr ein 79-Jähriger an der Lohwaldstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte laut Polizei zunächst Hecken und Zäune zweier Grundstücke. Schließlich blieb er an einem Lichtmast stehen. Der Gesamtschaden wird hier auf etwa 5100 Euro geschätzt. (thia)