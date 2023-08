Unbekannte blockieren Bäckerei in Neusäß mit Tischen und Stühlen

Was sie damit wohl bezwecken wollten? Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte vor einer Bäckerei in Neusäß eine Menge Tische und Stühle aufgestellt.

Nach einem kuriosen Vorfall in Neusäß ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Laut Polizeibericht stellten Unbekannte nämlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Menge Tische und Stühle vor eine Bäckerei in der Neusässer Daimlerstraße. Dadurch sei ein Zugang nicht mehr möglich gewesen, berichten die Beamten. Zudem vermüllten die Täter die Terrasse.

Beim Entflechten durch die Mitarbeiter am Donnerstagmorgen wurden Schäden an Tischen und Stühlen festgestellt. Die Aktion könnte also ein Nachspiel haben. (kinp)