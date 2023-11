Neusäß

17:13 Uhr

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Neusäß ein

In Neusäß brechen am Freitag Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein.

Artikel anhören Shape

Unbekannte brechen am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Neusäß ein. Der Wert der Beute liegt laut Polizei im oberen vierstelligen Bereich.

Themen folgen