Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Neusäß ein

In ein Einfamilienhaus in Neusäß ist vermutlich am Dienstag eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Neusäß eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Demnach kam es bereits am Dienstag, vermutlich in der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 23.15 Uhr zum Einbruch in das Haus in der Karlsbader Straße. Laut polizei entstand Beuteschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (kinp)