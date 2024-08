Unbekannte brechen in Neusässer Jugendtreff ein

Unbekannte sind in einen Jugendtreff in Neusäß eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stiegen sie vermutlich in der Zeit zwischen Freitag und Montag in das Gebäude an der Daimlerstraße ein. Datz hebelten sie laut Polizei ein Fenster auf. Im Gebäude brachen sie unter anderem die Türe zu einem Nebenraum auf, welchen sie anschließend verwüsteten. Bei der Aufnahme des Einbruches wurden Geldkassetten aufgefunden. Derzeit steht nicht fest, ob die Diebe Beute machten. Der Sachschaden liegt bei mindestens 1000 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

