Unbekannte klauen Dämmmaterial von Baustelle in Neusäß

Palettenweise Dämmmaterial ist von einer Baustelle in Neusäß gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschwan das Material im Wert von mindestens 10.000 Euro auf einer Großbautselle an der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Bereits am Dienstagvormittag bemerkten Arbeiter dort, dass das Material gestohlen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise, unter anderem zu verdächtigen Fahrzeugen, werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)

