Unbekannte klauen ein Navi aus einem Rettungswagen in Neusäß

Auf dem Gelände einer Firma in Neusäß stehen mehrere Rettungswagen bereit zur Auslieferung. Dort schlagen Unbekannte zu und stehlen mindestens ein Navigationsgerät.

Unbekannte verschafften sich Zugang auf ein Gelände, auf dem mehrere neue Rettungswagen standen. Die elf Fahrzeuge waren bereit zur Auslieferung, berichtet die Polizei. Am Sonntagmittag sollten sie vom Firmengelände an der Nürnberger Straße in Neusäß überführt werden. Dabei wurde festgestellt, dass drei der Fahrzeuge offen waren. Vermutlich wurde aus einem der Sonderfahrzeuge ein Navi gestohlen, heißt es im Bericht der Polizei.

Bisher konnte nicht geklärt werden, wie der oder die Täter die Fahrzeuge öffnen konnten. Weitere Ermittlungen müssen nun ergeben, was die Diebe aus den Fahrzeugen entwendet haben. Die Polizei Gersthofen sucht dazu nach Hinweisen. Zeugen, die auf dem Gelände in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmittag verdächtige Personen gesehen haben, sollen sich bei der Polizei Gersthofen melden. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)