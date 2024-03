Unbekannte scheitern bei Einbruch in Neusäß

Die Polizei meldet einen versuchten Einbruch in der Fliederstraße in Neusäß. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Zu einem Einbruchsversuch kam es laut Polizei am Wochenende in der Neusässer Fliederstraße. Dem Bericht der Beamten zufolge, versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Wohnung einzubrechen. Der Versuch scheiterte zum Glück. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (kinp)