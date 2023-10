Unbekannte stehlen Geldbeutel aus einer Handtasche

Eine Seniorin wurde von einem Unbekannten beim Einkaufen in Neusäß bestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Diebstahl aus einer Handtasche: Am Freitag, 29. September, zwischen 9.15 und 9.38 Uhr wurde eine Seniorin, die gerade beim Netto-Markt in der Hauptstraße einkaufte, von einem Unbekannten bestohlen. Der männliche Täter entwendete laut Polizei aus ihrer an ihrem Rollator angehängten Handtasche den Geldbeutel in einem Moment der Unaufmerksamkeit. Obwohl sie es zeitnah bemerkte, wurden inzwischen bereits 3000 Euro von ihrem Konto abgehoben. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter Telefonnummer 0821/323-1810. (lig)