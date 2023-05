Unbekannte stehlen teures Werkzeug bei einer Firma in Vogelsang

Durch einen aufgezwickten Maschendrahtzaun gelangen Diebe auf das Gelände einer Firma in Vogelsang. Sie richten großen Schaden an und stehlen Werkzeug.

Auf hochwertiges Werkzeug haben es Diebe in Vogelsang abgesehen gehabt. Die Täter zwickten zunächst in der Nacht auf Mittwoch in der Gessertshausener Straße den Maschendrahtzaun einer Firma auf und gelangten so auf das Gelände.

Dort machten sie sich laut Polizei gezielt an zwei Pritschenwagen zu schaffen. Auf der einen Ladefläche fanden sie eine verschlossene Werkzeugkiste, die sie aufbrachen. Daraus entwendeten sie verschiedene Markenwerkzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro, der Diebstahlschaden wird auf etwa 3400 Euro geschätzt. (thia)