Unbekannte verstreuen Blumen im Neusässer Gymnasium

Einen kuriosen Einbruch meldet die Polizei in Neusäß. Dort sollen am Mittwochabend Unbekannte in das Gymnasium an der Landrat-Dr.-Frey-Straße eingebrochen sein. Wie sie ins Gebäude gelangten, wird momentan ermittelt. Fest steht, dass in der Schule Wasser verschüttet und Blumen verstreut wurden. Ob etwas gestohlen wurde, könne noch nicht gesagt werden, teilt die Polizei mit. Eine Zeugin habe gegen 20.45 Uhr drei Jugendliche beobachtet, die vom Schulgelände liefen. Nun ermittelt die Polizei. (kinp)

