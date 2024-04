Unbekannte werfen in Neusäß Böller und Steine auf Auto

Ein Autofahrer ist auf der Hauptstraße in Neusäß unterwegs, als zwei unbekannte Personen Böller und kleine Steine von einer Brücke werfen. Verletzt wird niemand.

Ein 28-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen 20 Uhr auf der Hauptstraße in Neusäß in Richtung Augsburg unterwegs. Als er die Bahnunterführung passierte, bemerkte er zwei Personen auf der Brücke. Diese warfen einen Böller und kleine Steine auf seinen Wagen. Die Windschutzscheibe wurde dabei laut Polizei leicht beschädigt. Eine nähere Beschreibung zu den Personen konnte der Mann nicht abgeben. Die Polizei Gersthofen ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zur Tat werden telefonisch unter 0821 3231810 entgegengenommen. (AZ)