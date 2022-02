Unbekannter beschädigt Straßenlampen

Auf Straßenlampen abgesehen hatte es ein Unbekannter Täter in Neusäß. Nun wird er von der Polizei gesucht.

Sachbeschädigung an Wegleuchten: In der Nacht vom Freitag auf Samstag beschädigte ein unbekannter Täter laut Polizei zwei Wegleuchten in der Oskar-von-Miller-Straße in Neusäß. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Täterermittlung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter der Rufnummer 0821/323-1810, zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (lig)