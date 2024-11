Unbekannter beschädigt Türe von Büro

Die Eingangstüre eines Büros in Neusäß ist beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat vermutlich in der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr, und Mittwoch, 15.45 Uhr. Das Büro liegt in der Georg-Odemer-Straße. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Auch ein Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung Anfang September wird dabei geprüft. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3821 zu melden. (kinp)

