Unbekannter besprüht einen Stromkasten mit Graffiti

Ein Zeuge beobachtet in Neusäß einen Mann, der einen Stromkasten mit Graffiti beschmiert. Als er ihn anspricht, flüchtet der Unbekannte.

In Neusäß hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag einen Stromkasten in der Jochstraße mit Graffiti besprüht. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge die Tat gegen 16.50 Uhr.

Als er den Unbekannten ansprach, drohte ihm dieser mit Gewalt. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei, der Unbekannte flüchtete mit seinem E-Bike. Die Fahndung blieb erfolglos. (jly)

