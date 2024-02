Unbekannter bricht in Kindergarten ein

Einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich hat ein Unbekannter angerichtet. Er brach laut Polizei in einen Neusässer Kindergarten ein.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drang der Täter am Wochenende in den Kindergarten an der Alfred-Schaffer-Straße ein. Dort durchwühlte er das komplette Büro. Er erbeutete eine geringe Summe Bargeld. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich. (corh)