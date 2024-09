Unbekannter bricht in Kita in Neusäß ein

Ein Unbekannter ist in eine Kindertagesstätte in Neusäß eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Demnach stieg der Täter vermutlich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag in das Gebäude an der Von-Ritter-Straße ein. Dazu hebelte er laut Polizei eine Tür auf. Viel zu holen war in der Kita offenbar nicht. Nur ein niedriger, zweistelliger Geldbetrag sei gestohlen worden. Deutlich höher ist der Sachschaden. Der liegt laut Polizei etwa 500 Euro. (kinp)

