Unbekannter bricht in Neusässer Schule ein

Ein Unbekannter verschafft sich Zugang in eine Schule in Neusäß, hebelt einen Rollcontainer auf und klaut Bargeld aus einer Geldkassette. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter ist in eine Schule an der Neusässer Bürgermeister-Kaifer-Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, fanden dort vor Kurzem Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten statt. Der Täter nutzte offenbar die Gelegenheit, um während der Arbeiten zunächst unbemerkt in das Schulgebäude zu gelangen. Laut Polizei betrat er anschließend ein Büro und hebelte dort einen Rollcontainer auf. Darin befand sich eine Geldkassette. Der Unbekannte öffnete diese gewaltsam. Laut Polizei befanden sich darin nur wenige Euro Bargeld. Allerdings: Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. (kinp)