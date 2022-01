Unbekannter fährt in Neusäß gegen geparktes Auto und flüchtet

Eine 29-Jährige stellt ihren Audi A3 auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes ab. Als sie zurückkommt, ist die Fahrerseite komplett zerkratzt.

Gegen ein geparktes Auto ist ein Unbekannter am Mittwoch in Neusäß gefahren. Der Wagen einer 29-jährigen Frau stand zwischen 12.45 und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Daimlerstraße, Ecke Lohwaldstr.

Irgendwann in diesem Zeitraum touchierte der Unbekannte den grauen Audi A3 der Frau. Die Fahrerseite wurde dabei laut Polizei komplett zerkratzt. Der Unfallverursacher floh, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 4000 Euro zu kümmern.. Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)