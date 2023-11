Unbekannter flexen Zigarettenautomaten in Neusäß und Fischach auf

In Neusäß ist in der Nacht auf Sonntag ein Zigarettenautomat mit einem Trennschleifer geöffnet worden. In Fischach wird ein ähnlicher Fall gemeldet.

Hat der Täter seinen Trennschleifer am Tatort vergessen? Jedenfalls lag das Werkzeug vor einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten, berichtet die Polizei. Der Automat in der Nähe des Spielplatzes an der Wormser Straße in Neusäß wurde in der Nacht auf Sonntag mit dem Trennschleifer geöffnet. Wie hoch der Sachschaden ist, sei noch unklar, berichten die Beamten. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können.

Ebenso bei eine einem zweiten Fall, der sich vermutlich in der Zeit zwischen Sonntag und Montag in Fischach ereignete. Auch dort wurde ein Zigarettenautomat von Unbekannten geöffnet. Der Automat, welcher ursprünglich in der Neufnachstraße aufgestellt war, wurde am Pfosten, an dem er montiert war, abgeflext. Anschließend wurde der Automat vermutlich in einem Einkaufswagen von Rewe zu einem Feldweg gebracht, wo ihn die Polizei schließlich fand. Der Schaden in diesem Fall: rund 5000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)