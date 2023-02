Unbekannter klaut die Handtasche einer 90-Jährigen in Neusäß

Während die Dame durch einen Supermarkt läuft, klaut ein Unbekannter ihre Handtasche. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 190 Euro.

Die Handtasche einer 90-Jährigen ist gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach war die Dame am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr in einem Discounter an der Neusässer Hauptstraße einkaufen. Ihre Handtasche hing sie laut Polizei an ihren Einkaufswagen. Das beobachtete offenbar ein Unbekannter, der einen für ihn günstigen Moment abwartete und die Handtasche klaute. Darin war auch der Geldbeutel der 90-Jährigen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 190 Euro. (kinp)