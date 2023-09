Unbekannter klaut E-Scooter in Neusäß

Wie die Polizei berichtet, ist in Neusäß ein E-Scooter gestohlen worden. Das Fahrzeug war mit einem Schloss versperrt.

Laut Polizei ist in Neusäß ein E-Scooter gestohlen worden. Das Fahrzeug war an einem Baum auf dem Parkplatz in der Neusässer Hans-Fischer-Straße befestigt. Von dort verschwand es vermutlich in der Zeit zwischen dem 1. und 4. September, heißt es im Polizeibericht. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 370 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (AZ)