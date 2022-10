Unbekannter klaut eine teure Jacke und fährt davon

Aus einer Anprobe in einem Geschäft in Neusäß wurde ein Diebstahl. Nun ermittelt die Polizei und sucht einen unbekannten Täter.

Am Freitag hielt sich ein Unbekannter in einem Geschäft an der Neusässer Daimlerstraße auf. Mit einer hochwertigen Jacke betrat er die Umkleidekabine, in welcher er nach Angaben der Polizei die Diebstahlsicherung entfernte. Anschließend legte er die Jacke in seinen Kinderwagen und verließ das Geschäft. Mitarbeiter des Geschäftes konnten noch beobachten, wie er die gestohlene Jacke im Wert von circa 270 Euro in sein Auto lud. Die Ermittlungen laufen. (lig)