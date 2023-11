Unbekannter klaut Laptop aus Baucontainer in Neusäß

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Einbruch in einen Baucontainer in Neusäß. Dort sind ein Laptop, ein Tablet und Bargeld gestohlen worden.

Nach einem Einbruch in einen Baucontainer in Neusäß sucht die Polizei nach Zeugen. Der Container wurde laut Bericht der Beamten vermutlich im Zeitraum zwischen dem vergangenen Dienstag und Donnerstag, 7 Uhr, aufgebrochen. Der Einbruch ereignete sich auf einer Baustelle in der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Dort klaute der Unbekannte einen Laptop, ein Tablet, sowie rund 300 Euro Bargeld. Durch den Aufbruch des Containers und einem Bauzaun entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)