Unbekannter klaut Mofa in Neusäß

Die Polizei ermittelt wegen eines Mofa-Diebstahls in Neusäß. Das Fahrzeug verschwand in der Neusässer Parkstraße.

In der Neusässer Parkstraße ist ein Mofa gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach verschwand das Mofa in der Zeit zwischen Samstag und Montag in der Neusässer Parkstraße. Das Fahrzeug sei ordnungsgemäß gesichert und abgestellt worden, berichten die Beamten. Sie suchen nun Hinweise auf den Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)