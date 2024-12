Unbekannter klaut Rucksack aus Auto in Neusäß

Aus einem in Neusäß geparkten Auto ist in der Nacht auf Mittwoch ein Rucksack gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. In dem Rucksack befanden sich demnach zwei Laptops und ein Handy. Das Fahrzeug war im Bereich der Kopernikusstraße geparkt. Laut Polizei hatte der Fahrer vergessen, das Fenster der Beifahrertüre zu schließen. Zudem war das Auto nicht versperrt. Der unbekannte Täter nutzte die Gelegenheit. Der Diebstahlschaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich. (kinp)

