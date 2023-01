Unbekannter klaut Tretroller vor Supermarkt in Neusäß

Eine 30-Jährige fährt mit einem Stuntscooter zum Einkaufen in Neusäß. Als sie das Geschäft verlässt, ist der Roller weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein sogenannter Stuntscooter ist in Neusäß gestohlen worden, berichtet die Polizei. Dabei handelt es sich um einen Tretroller, mit dem besondere Tricks durchgeführt werden können. Der Roller gehört einer 30-Jährigen, die damit zu einem Supermarkt in Neusäß fuhr. Als sie das Geschäft am Montag gegen 16 Uhr verließ, war das Gefährt verschwunden. Der Stuntscooter ist etwa 200 Euro wert, schätzt die Polizei. Die sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)