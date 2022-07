Unbekannter nimmt in Neusäß einer 20-Jährigen die Vorfahrt

Ein Autofahrer achtet in Neusäß an der Kreuzung zur Biburger Straße nicht auf die Vorfahrt und touchiert den Wagen einer 20-Jährigen.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Neusäß einer 20-jährigen Frau die Vorfahrt genommen und ihren Wagen gestreift. Obwohl dabei ein Schaden in Höhe von 4000 Euro entstand, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle.

Die junge Frau war laut Polizei am Dienstag um 17.20 Uhr auf der Hainhofer Straße in nordöstlicher Richtung unterwegs. Der bislang noch unbekannte Fahrer achtete an der Kreuzung zur Biburger Straße nicht auf die Vorfahrt und touchierte den Wagen der 20-Jährigen rechts hinten. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)