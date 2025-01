Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Neusäß eine Strehle aus aus der Verankerung riss. Sie stand an der Zufahrt zu einem Grundstück an der Oskar-Miller-Straße. Wie die Polizei berichtet, entstand dem Geschädigten dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)

