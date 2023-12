Unbekannter schlägt Dellen in die Motorhaube eines Autos

In Neusäß beschädigt ein Unbekannter die Motorhaube eines geparkten Autos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Montag in Neusäß Dellen in die Motorhaube eines Autos geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto zwischen 7.50 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Der Täter verursachte nach Angaben der Polizei einen Schaden von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1810 zu melden. (jly)

