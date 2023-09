Unbekannter schlägt in Neusäß ein Auto-Rücklicht ein

In Neusäß schlägt ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag das Rücklicht eines Autos ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in Neusäß in der Nacht auf Sonntag in der Hertzstraße das linke Rücklicht an einem BMW zerschlagen. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-1810 zu melden. (jly)

