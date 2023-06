Neusäß

vor 48 Min.

Unbekannter schlägt in Neusäß eine Türscheibe ein

Ein Unbekannter schlägt in Neusäß am Dienstagabend die Türscheibe in einem Mehrfamilienhaus ein.

Artikel anhören Shape

In Neusäß schlägt ein Unbekannter am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus die äußere Scheibe einer Wohnungstür ein.

Themen folgen