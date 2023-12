Unbekannter schraubt Schutzbleche von Lkw in Neusäß ab

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter Schutzbleche an einem Laster in Neusäß abgeschraubt. Die Beamten suchen nach Hinweisen.

Ein Unbekannter hat laut Polizei Schutzbleche von einem Lastwagen in Neusäß abgeschraubt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Regensburger Straße. Dem Halter des Lkw entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro, schätzt die Polizei. Nun werden Hinweise erbeten. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)