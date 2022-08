Unbekannter stiehlt einer 80-Jährigen in Neusäß den Geldbeutel

Eine 80-Jährige lässt in einem Geschäft in Neusäß kurze Zeit ihren Einkaufswagen unbeaufsichtigt. Blitzschnell schnappt sich ein Dieb die Geldbörse aus dem Korb.

Ein dreister Taschendieb hat am Samstag in einem Verbrauchermarkt an der Daimlerstraße in Neusäß zugeschlagen. Bei seinem Opfer handelt es sich um eine 80-jährige Frau.

Die Seniorin ließ ihren Geldbeutel unbeaufsichtigt liegen

Die Seniorin ließ laut Polizei in dem Geschäft ihren Einkaufswagen kurzzeitig unbeaufsichtigt. Dies nutzte der Täter aus und entwendete aus ihrem Einkaufskorb die Geldbörse. Der Diebstahlwert beläuft sich auf rund. 150 Euro. Die Tat passierte zwischen 10.15 und 10.30 Uhr. (thia)