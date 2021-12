Unbekannter stiehlt in Neusäß eine Einkaufstasche

Eine Frau bezahlt an der Kasse ihre Waren und bringt den Einkaufswagen zurück. Erst daheim bemerkt sie, dass ihre Tasche fehlt.

Die Einkaufstasche einer 67-jährigen Frau hat ein Dieb am Donnerstag in Neusäß gestohlen. Die Tat passierte gegen 17.30 Uhr vor einem Verbrauchermarkt an der Daimlerstraße.

Die Seniorin hatte die Waren bereits bezahlt und schob ihren Einkaufswagen zum Auto. Laut Polizei muss dann in dem Zeitraum zwischen der Zahlung und dem Zurückbringen des Einkaufwagens der Täter unbemerkt die Einkaufstasche entwendet haben. Die 67-Jährige bemerkte den Diebstahl erst zu Hause. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. (thia)