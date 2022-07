Unbekannter versucht in Neusäß Fahrrad zu stehlen

Der Besitzer stellt sein Fahrrad in der Lohwaldstraße in Neusäß ab und sichert es. Vergeblich versucht ein Unbekannter, das Schloss aufzuhebeln.

Vergeblich hat ein Unbekannter in Neusäß versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Der Besitzer hatte es vergangenen Mittwoch in der Lohwaldstraße abgestellt und gesichert. Am Samstag entdeckte er dann verschiedene Aufbruchspuren.

Der Täter hatte laut Polizei den Radständer abgebrochen und offenbar versucht, das Schloss an der hinteren Felge aufzuhebeln. Dieses hielt aber stand, lediglich die Felge wurde verbogen. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Lohwaldstraße im Bereich der 50er-Hausnummern etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)