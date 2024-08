Unbekannter zerkratzt Auto in Neusäß

Ein in Neusäß geparkter Citroën ist vermutlich am Montag zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr von einem Unbekannten zerkratzt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde der Wagen an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 2000 Euro. Sie suchen nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)

