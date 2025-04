Unbekannter zerkratzt Auto in Neusäß

Ein Unbekannter hat ein Auto auf einem Parkplatz in Neusäß beschädigt. Das berichtet die Polizei. Demnach stellte die Halterin eines Citroen C3 am Samstag fest, dass ihr Auto zerkratzt wurde. Der Wagen stand in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Pflegeheims in der Frenzensbader Straße in Neusäß. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Tat geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821323-1810 zu melden. (kinp)

