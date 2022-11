Unbekannter zerkratzt Auto in Neusäß

Die Motorhaube eines roten Fiats wird von einem Unbekannten zerkratzt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Vorfall in Neusäß.

Die Motorhaube eines roten Fiats ist von einem Unbekannten am Donnerstag zerkratzt worden. Laut Polizei stand der Wagen in der Zeit von 6.45 Uhr bis 12.45 Uhr an der Gutenbergstraße in Neusäß. In diesem Zeitraum zerkratzte der Täter mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube, heißt es im Bericht der Polizei. Dadurch verursachte er einen Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)