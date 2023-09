Unbekannter zerkratzt Mercedes im Alpenviertel

Das Auto war ein paar Tage lang abgestellt. Als der Besitzer wiederkam, gab es eine böse Überraschung für ihn.

Die Polizei in Gersthofen berichtet von einer Sachbeschädigung. Dabei wurde ein schwarzer Mercedes mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Wagen stand zwischen Freitag, 8. September, und Mittwoch, 13. September, im Bereich der Alpen- und Karwendelstraße in Neusäß. Es entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (AZ)

