Unbekannter zerkratzt mit spitzem Gegenstand Auto in Neusäß

Ein Mann parkt am Samstag sein Auto vor einem Verbrauchermarkt in Neusäß. Als er zurückkommt, ist die Fahrertüre zerkratzt.

Ein Auto ist am Samstag in Neusäß von einem Unbekannten zerkratzt worden. Der Halter hatte seinen Wagen zwischen 18 und 18.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Daimlerstraße geparkt.

Irgendwann in diesem Zeitraum zerkratzte der Täter laut Polizei die Fahrertür mit einem spitzen Gegenstand. Dadurch entstand ein Schaden von rund 900 Euro. (thia)