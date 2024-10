Die Motorhaube eines in Neusäß abgestellten BMW ist von einem Unbekannten zerkratzt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach stand der Wagen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Georg-Odemer-Straße. Die Motorhaube wurde laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 1000 Euro. (kinp)

