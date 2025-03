Zu einem Unfall an der A8 bei Neusäß ist es am Montag gegen 16.20 Uhr gekommen, berichtet die Polizei. Demnach fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto von der Autobahn an der Anschlussstelle in Neusäß ab. Beim Einfahren in die Ortsverbindungsstraße von Augsburg nach Hirblingen in Richtung Gersthofen übersah er das Fahrzeug eines 40-Jährigen, der in Richtung Neusäß unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis