Unfall bei Hirblingen verursacht Schaden in Höhe von 30.000 Euro

Ein 75-Jähriger übersieht ein entgegenkommendes Auto. Eine 59-Jährige kann gerade noch einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Einen erheblichen Sachschaden hat es bei einem Unfall mit drei Autos am Montag in Neusäß gegeben. Alle drei Beteiligten wurden zudem leicht verletzt.

Ausgelöst hatte die Karambolage ein 75-jähriger Autofahrer, der aus Neusäß kommend gegen 8.40 Uhr an der Anschlussstelle Neusäß in die Auffahrt zur A8 in Richtung München einbiegen wollte. Dabei übersah er laut Polizei den Wagen einer 59-jährigen, die von Hirblingen in Richtung Augsburg unterwegs war. Die Frau zog ihr Fahrzeug nach links, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte sie das Auto des 75-jährigen hinten rechts. Anschließend krachte sie in das Auto eines 41-Jährigen, der auf der Linksabbiegespur in Richtung München stand. Der Gesamtschaden beträgt rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. (thia)