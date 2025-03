Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Montag in Neusäß gekommen. Dem Bericht der Polizei zufolge wollte eine 20-Jährige gegen 16.15 Uhr auf einen Parkplatz an der Daimlerstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar das Auto eines 61-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. (kinp)

