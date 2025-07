Unfall beim Einfahren auf die A8 bei Neusäß

Als ein 34-Jähriger auf die A8 bei Neusäß fahren wollte, ist es zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Autofahrer am Montag gegen 19 Uhr auf die Autobahn in Richtung München fahren. Dabei übersah er offenbar das Auto einer 30-Jährigen, die in Richtung Neusäß unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, berichtet die Polizei. Den Sachschadenschaden schätzt sie auf etwa 35.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. (kinp)

